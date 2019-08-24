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DHA DIŞ- Oyun sırasında arkadaşlarını ölümle tehdit etti… 15 yaşındaki çocuk gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 16:35 | Son Güncelleme

ABD’de liseye giden bir çocuk, online oyunun sohbet odasında, babasının M-15 tüfeğiyle saldırı düzenleyeceğini ve en az 7 kişiyi öldüreceğini yazdı.

ABD, (DHA)- ABD’de liseye giden bir çocuk, online oyunun sohbet odasında, babasının M-15 tüfeğiyle saldırı düzenleyeceğini ve en az 7 kişiyi öldüreceğini yazdı. Şikayet üzerine eve gelen polis, çocuğu gözaltına aldı. O anlar, polisin güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD’nin Florida eyaletinin Volusia County bölgesinde yaşayan 15 yaşındaki Adam Guzzetti, “Dalton Barnhart” takma adıyla arkadaşlarıyla online oyun oynadığı esnada, “Ben Dalton Barnhart. Babamın M-15’ini okula getireceğim ve en az 7 kişiyi öldüreceğim” mesajını paylaştı. Mesajın ekran görüntüsü alan arkadaşı durumu polise bildirdi. Polis, çocuğun ikamet ettiği adrese giderek çocuğu gözaltına aldı. Polisin kaydettiği görüntülerde, polisin çocuğun annesine ‘kitlesel terör eylemi tehdidi’ sebebiyle gözaltına alındığını açıkladığı görüldü. Çocuğun annesi ise, bunun sadece bir oyun olduğu ve çocuğunun şaka yaptığını söyledi.

Volusia County Emniyetinin sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, “Şaka olsun ya da olmasın, bu tür yorumlar kanunen suçtur. Florida’da ve ülkenin genelinde gördüğümüz kitlesel saldırılardan sonra, kolluk kuvvetleri bu tür tehdit edici açıklamalar yayınlayanları araştırmakla yükümlüdür” dedi. Polis teşkilatı aynı zamanda, Florida’da yaşanan, 17 kişinin ölümüne sebep olan 19 yaşındaki Parkland saldırganını hatırlattı.

Görüntü Dökümü
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-Polisin çocuğu kelepçe takarak gözaltına alması
-Polisin evin önünde çocuğun annesine durumu anlatması

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