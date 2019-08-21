DHA DIŞ - Oyun tutkunları Köln’de buluştu... Gamescom kapılarını açtı

İskender GÜNGÖR, KÖLN (DHA)- Dünyanın en çok takip edilen uluslararası interaktif bilgisayar oyun ve eğlence fuarı Gamescom Almanya’nın Köln kentinde 11. kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Deutz Fuar alanında açılan oyun fuarını, 30 bini sektör temsilcileri olmak üzere, 320 bin ziyaretçinin takip etmesi bekleniyor.

201 bin metrekare kapalı alana kurulan oyun fuarında, 60'tan fazla farklı ülkeden binden fazla şirket, yeni ürünlerini sergiliyor. Türkiye 2 ve 4 numaralı fuar alanlarında temsil ediliyor.

Gamescom açılışına Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer ve Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Rekker de katıldı. 20-24 Ağustos tarihleri arası sürecek fuarın ilk gününde iş ve sektör sorumluları fuarı ziyaret ederken; ikinci gününden itibaren büyük çoğunluğu gençlerden oluşacak 300 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Bilgisayar oyunları ve interaktif eğlence ürünlerinin sergilendiği fuarda Electronic Arts Crytek, Microsoft, Sony (Play Starion), Konami, Nintendo, Sega, ve Warner Bros, Samsung, YouTube, XBOX gibi dünyaca ünlü firmalar yeni oyunlarının dünya prömiyerlerini yaparak, yeni oyun konsolları ile yan ürünlerini ilk kez görücüye çıkardı. Dünyaca ünlü oyun firmalarının kurdukları stantlarda ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturup yeni ürünleri oynama imkânı buldular.