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DHA DIŞ - (ÖZEL HABER) Suriye rejiminin yeni hedefi Maaret El Numan ‘hayalet şehre’ döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 09:25 | Son Güncelleme

Rusya destekli Suriye Rejimi güçleri, stratejik öneme sahip Han Şeyhun Beldesini ele geçirdikten sonra, rotasını Maaret El Numan ilçesine çevirdi.

Suriye, (DHA)- Rusya destekli Suriye Rejimi güçleri, stratejik öneme sahip Han Şeyhun Beldesini ele geçirdikten sonra, rotasını Maaret El Numan ilçesine çevirdi. İdlib’e bağlı ilçe halkı, kuzeye doğru göç ederken; şehir neredeyse tamamen boşaldı.

Şam-Halep otobanı üzerinde yer alan Maaret El Numan, konum olarak önemli bir yerde bulunuyor. Rusya, Soçi anlaşması uyarınca silahlı grupların çekilmesini ve otobanın açılmasını istemişti. Ancak, Suriye rejimi ve Rusya’nın ihlallerinin devam etmesi, yolun açılmasını engelledi. Han Şeyhun’u ele geçiren Rejim güçlerinin Maaret El Numan’a doğru ilerlemesiyle birlikte ilçeden ciddi oranda göç başladı. İlçede yaşayanların neredeyse yarısı kuzey bölgelere doğru yola çıktı. Öte yandan akşam saatlerinde Suriye rejiminin bombalı saldırısının ardından ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

“BÖLGEDEKİLER GÖÇ EDİYOR”

Maaret El Numan’da sokakların boşaldığı, pazar ve dükkânların kapandığı, araçların yük ve eşya taşıdığı belirtildi. Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) ise şehri savunmak için hazırlık yaptığı bildirildi. Şam-Halep otobanı M5 yolunun açılması için önümüzdeki günlerde Türkiye ile Rusya arasında mutabakat sağlanması bekleniyor. Eğer mutabakat sağlanamazsa, beldeden daha fazla göç olma ihtimalinden söz ediliyor. Ayrıca beldenin yakınında, Sırman bölgesinde 9’uncu Türk askeri gözlem noktasının bulunması endişeleri arttıran bir durum olarak görülüyor.

“MAĞAZAM VAR ANCAK BEN DE AYRILMAYI DÜŞÜNÜYORUM”

Beldede mağaza sahibi olan Rami El-Marri isimli bir vatandaş, “Rejim ve Rusya güçleri, beldeye hava saldırıları düzenliyor. Çok sayıda sivil, ilçeyi terk etti ve burada çok az insan kaldık. Tüm pazar yerleri ve mağazalar kapandı. Benim de mağazam var ancak beldeden ayrılmayı düşünüyorum” dedi.

“İNSANLARIN ZEYTİNLİKLERDEN BAŞKA GİDECEK YERİ YOK”

Ebu Muhammed Birro isimli yaşlı bir vatandaş ise, “Dün gece uyurken, helikopterler varil bombalarıyla sivilleri hedef aldı. Şehit ve yaralılarımız var. Burada asker yok, hepimiz siviliz. Gördüğünüz gibi çoğu insan beldeden ayrıldı, kimse kalmadı” dedi. İnsanların nereye gittiği sorusuna yanıt olarak, “Çoğu zeytinliklere gidiyor. İnsanların başka yere gidecek parası yok” cevabını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Maaret El Numan’dan görüntüler
Yıkılmış binalar
Kapalı dükkânlar
Eşyalarını kamyonetlere yükleyenler
Bom boş sokaklardan görüntüler
Rami El-Marri ile röportaj (yeşil tişörtlü, 17. Sanayide başlıyor)
Ebu Muhammed Birro ile röportaj (Beyaz gömlekli, 3.dk 3. Saniyede başlıyor )
Bölgeden görüntüler
Karayolunda ilerleyen, yük dolu kamyonetler, traktörler

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