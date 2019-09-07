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DHA DIŞ - (ÖZEL) İdlib’den kaçanlar, Türkiye sınırındaki köylere yerleşiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 16:17 | Son Güncelleme

SURİYE’nin İdlib kenti güneyindeki Maaret el Numan ilçesi ve Han Şeyhun beldesi ile çevresindeki bölgelerde Esad rejiminden kaçarak Türkiye sınırına yakın alanlara yerleşen Suriyeli sivillerin sayısı 200 bini geçti.

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI-Uğur CAN/İDLİB(Suriye), (DHA) - SURİYE’nin İdlib kenti güneyindeki Maaret el Numan ilçesi ve Han Şeyhun beldesi ile çevresindeki bölgelerde Esad rejiminden kaçarak Türkiye sınırına yakın alanlara yerleşen Suriyeli sivillerin sayısı 200 bini geçti.

İdlib’in güneyinden kaçan Suriyeliler, Sarmada ilçesine bağlı El-Bir köyü çevresindeki zeytinliklerin olduğu bölgelere yerleşiyor. Hava sıcaklığı nedeniyle ailelerin daha çok, zeytin ağaçları altına yerleştikleri görüldü.

Rusya destekli Esad rejimi, 100 gün önce İdlib’in güneyindeki bölgelere yoğun hava bombardımanı başlattı. Saldırılarda yüzlerce Suriyeli sivil hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmeleri sonucu geçen hafta bölgede ateşkes sağlandı. 100 günlük süreçte 200 bini aşkın kişinin Türkiye sınırına yakın köylere göç ettiği bildirildi. Battaniye, yorgan gibi malzemelerle derme çatma çadırlar kuran Suriyeli sivillerin, yerleştikleri tarla ve bahçelere ayrıca para ödemek zorunda kaldığı öğrenildi.

AFAD ve Türk Kızılayı, 40 dereceyi aşkın sıcaklıkta zor şartlarda yaşayan Suriyelilere gıda ve temizlik yardımı dağıttı. Ülkelerindeki savaşın bir an önce bitmesini isteyen Suriyeliler Türkiye’den yardım istedi. Çadırlarda kalan ve kendi ülkelerinde mülteci durumuna düşen siviller, kış mevsiminin yaklaştığını, havaların soğuması ve yağmurların başlamasıyla yaşam şartlarının daha kötü hale geleceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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AFAD’ın yardım dağıtması
Muhabir Nuri Pir’in anonsu
El-Bir köyü çevresindeki zeytinliklerden görüntü
Suriyeli aileler ve çadırlarından görüntüler

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