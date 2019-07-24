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DHA DIŞ- (ÖZEL) Kapalı Maraş’ın envanterini çıkaracak ekip yarın bölgeye giriş yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 15:49 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti, 1974'ten beri kapalı olan ve 'hayalet şehir' olarak bilinen Maraş'ın açılması için çalışmalara hız verdi.

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) -KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti, 1974'ten beri kapalı olan ve 'hayalet şehir' olarak bilinen Maraş'ın açılması için çalışmalara hız verdi. Maraş'ın geleceğini yakından ilgilendiren envanter çalışması için hazırlık yapan ekip yarın bölgeye giriş yapacak.
1974'ten sonra bölgeye ilk kez giriş yapacak olan çalışma ekibi, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Kapalı Maraş'ta öğle yemeğinde bir araya gelecek, son değerlendirmeleri gözden geçirecek.
Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın kontrolünde devam eden çalışmalarla ilgili olarak, yaklaşık bir ay boyunca değerlendirme çalışmaları yapıldı. Çalışmalara, zaman zaman Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay ve ekibi de eşlik etti.
Uluslararası alanda faaliyet gösteren isimlerden de yararlanılarak oluşturulan ekip, kapalı Maraş’ta yer alan tapu kayıtları, taşınır ve taşınmaz mülklerin durumu, vakıf mallarının saptanması, altyapının durumu, çevre açısından risk taşıyan unsurlar gibi hususları içerecek kapsamlı bir bilimsel envanter çalışması yapacak.
Ekipten önce KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan da Kapalı Maraş'ta dün genel bir inceleme yaptı. Tatar'ın, bölgedeki çalışmaların en iyi şekilde tamamlanması yönünde görüş belirttiği öğrenildi.
‘ASKERİ BÖLGE STATÜSÜ DEĞİŞECEK’
Kapalı Maraş'taki envanter çalışmalarının ardından, bölgenin 'askeri' değil, 'sivil' statü haline çevrilmesi için çalışmalar yapılacak. Bunun için bir yasa tasarısı hazırlanacak ve Meclis'ten geçirilecek. Özersay, “Mesele idarî statü değildir. Mantık yanlıştır. Kapalı Maraş KKTC’nin parçasıdır. Farz edelim ki yeni bir yol geçsin diye Girne otoyolunun bir noktasındaki askeri bir bölgenin statüsünü değiştirdim. Dünya kamuoyu böyle bir şeyi ne sebeple protesto edecek?” diyerek Maraş'ın askeri statüsünün değiştirileceği ile ilgili mesaj verdi.
Özersay, Rum lider Nikos Anastasiadis'in, Kapalı Maraş konusunda iki taraf arasında teknik komite kurulmasını talep etmesine ise tepki göstererek, "Kapalı Maraş'ta Rum liderliği muhatabımız değil" dedi.
'MARAŞ'IN KAPALI KALMASI MANTIKSIZ'
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ın Rumlara iadesinin söz konusu olmayacağını açıklamıştı. Tatar, şunları söylemişti:
"Maraş'ın Türk ulusuna ait olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu süreci iyi yönetebilirsek Maraş'ta çok iyi, hayırlı şeylerin olabileceği düşüncesindeyiz. Maraş'ın daha fazla kapalı kalması artık mantıksızlıktır; çünkü bir görüşme süreci yok, anlaşma noktası yok. Anlaşma vaadi hiç görünmüyor. Dolayısıyla bu şekilde açılması yasal hak sahiplerine hak sağlayacak. Oranın da tekrar yerleşime açılması ile hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, hem de eski yasal sahipleri için faydalı olacak."
KKTC'nin Gazimağusa şehrine bağlı olan Maraş, 1974'te Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Başbakan Ersin Tatar ve beraberindekilerin bölgede incelemeler yapması

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