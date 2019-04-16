DHA DIŞ - (Özel) Maitik: Türk hükümetinden büyük destek görüyoruz

Yüzlerce kişinin de yaralandığı çatışmalar sürerken, başkentte konuşlanan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin başkan yardımcısı Ahmed Ömer Maitik, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile aralarında köprü olması talebiyle destek arayışı için dün İtalya’ya geldi.

Esma Çakır / Roma, (DHA) Libya Devlet Başkanlığı Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Ömer Maitik, Türk hükümetinden büyük destek gördüklerini söyledi. Maitik, bu ülkedeki hapishanelerde tutulan 400 DEAŞ üyesinin de, yaşanacak bir savaşın oluşturacağı kaostan faydalanarak kaçabileceklerini de belirtti.

DHA’nın toplantı öncesi Türkiye’nin Libya’ya ilişkin pozisyonunu değerlendiren Maitik, “Türkiye ile uzun ve tarihi ilişkilerimiz var. Türkiye, istikrarlı ve demokratik bir Libya görmek istiyor. Hükümetimiz göreve geldiğinden bu yana, 3-4 yıldır Türk hükümetinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan büyük destek görüyoruz ve bu çok önemli” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile çok iyi dost olduklarını da anlatan Maitik, “Gün içinde onunla da telefonla görüşeceğim,” dedi.

“TÜRKİYE İLE İLGİLİ İDDİALAR DOĞRU DEĞİL”

Toplantı sırasında bir gazetecinin, Türkiye’nin, Libya’nın kuzeybatısındaki liman kenti Mısrata’ya Suriye’den savaşçı götürdüğüne ilişkin iddiaları sorması üzerine Maitik, “Uluslararası toplum, gerek Bingazi, gerek Trablus ve gerekse de Libya’nın her yerine getirilen bütün her şeyi kontrol altında tutuyor. Bu haberler güvenilir değil ve üzerinde durmuyoruz,” diye bunları yalanladı. Maitik, dışarıdan herhangi bir yardım almadıklarını söyledi.

10 gündür, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından tanınan Libya’nın meşru başkentine saldırılar düzenlenmekte olduğunu dile getiren Ahmed Ömer Maitik, uzlaşmaya ulaşabilmek için Hafter ile yaklaşık 6 kez görüştüklerini anlatarak, onun kontrolündeki orduya "Libya Ulusal Ordusu" denemeyeceğini, söyledi ve “Ulusal bir ordu, ülkesinin 3 milyon kişinin yaşadığı başkentine saldırmaz. Dünyada hiçbir hükümet böyle bir şeyi kabul edemez. Bizim hükümetimiz, Libya’nın meşru hükümetidir,” diye açıklamalarını sürdürdü.