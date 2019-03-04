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DHA DIŞ - Pakistan Başbakanı Khan: "Nobel'e, Keşmir sorununu çözen kişi layıktır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 12:40 | Son Güncelleme

Pakistan Başbakanı İmran Han, Nobel'e aday gösterilmesine dair kampanyalara sosyal medya hesabından yanıt verdi: "Keşmir sorununu halkın isteklerine göre çözen kişi Nobel'e layıktır." Pakistan Başbakanı İmran Han, Nobel Barış Ödülü adaylığı için yürütülen kampanyalara dair Twitter hesabından şu mesajı yayınladı: "Ben Nobel Barış Ödülü'ne layık değilim.

Pakistan (DHA) - Pakistan Başbakanı İmran Han, Nobel'e aday gösterilmesine dair kampanyalara sosyal medya hesabından yanıt verdi: "Keşmir sorununu halkın isteklerine göre çözen kişi Nobel'e layıktır."

Pakistan Başbakanı İmran Han, Nobel Barış Ödülü adaylığı için yürütülen kampanyalara dair Twitter hesabından şu mesajı yayınladı: "Ben Nobel Barış Ödülü'ne layık değilim. Bu ödüle, Keşmir sorununu, Keşmir halkının talepleri doğrultusunda çözen ve kıtada barış ve insani gelişmenin yolunu açan kişi layıktır"

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