HABER

DHA DIŞ- Pakistan’da askeri uçak düştü: 18 ölü, 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 09:57 | Son Güncelleme

Pakistan’da askeri uçak eğitim uçuşu sırasında sivillerin yaşadığı alana düştü.

Pakistan, (DHA)- Pakistan’da askeri uçak eğitim uçuşu sırasında sivillerin yaşadığı alana düştü. Uçağın içindeki 5 askerle birlikte, 13 sivil hayatını kaybetti. 9 kişi ise yaralandı.

Uçak, Ravalpindi şehrinin Mora Kalu ilçesinde sivillerin olduğu yerleşim alanına düştü. Uçağın eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtilirken, 5 kişilik mürettebatla birlikte 13 sivil hayatını kaybetti. 9 kişinin de yaralandığı açıklanırken, yetkililer yaralıların hastaneye kaldırıldığını; durumlarının ağır olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini duyurdu. Uçağın düşmesiyle birlikte bölgede yangın çıkarken, bölgedeki evlerin yangından zarar gördüğü açıklandı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Uçağın düşmesinin ardından çıkan yangının görüntüleri

Özel kulübe bile yaptılar! Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlarÖzel kulübe bile yaptılar! Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar
Dev tanker Çanakkale Boğazı’nı kapattıDev tanker Çanakkale Boğazı’nı kapattı
Bayramlaşmaya giden Suriyeli çocukların eksik aşıları tamamlanıyorBayramlaşmaya giden Suriyeli çocukların eksik aşıları tamamlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Son dakika! TEM'de zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

On Numara sonuçları 29 Temmuz: 5 kişiye müjde!

On Numara'da 5 kazanan!

Günlük burç yorumları 30 Temmuz Salı - Güneş ve Uranüs arasında sert temas

Güneş ve Uranüs arasında sert temas

Kritik MGK toplantısı bugün! Çok önemli başlıklar masada

Kritik toplantı bugün! Çok önemli başlıklar masada

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.