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DHA DIŞ- Pakistan’da camide patlama: En az 4 ölü, 15 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 15:03 | Son Güncelleme

Pakistan’da bir camide meydana gelen patlamada en az 4 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Pakistan, (DHA)- Pakistan’da bir camide meydana gelen patlamada en az 4 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. El yapımı patlayıcının, Cuma namazı öncesi minberin altına yerleştirildiği belirtildi.

Pakistan’ın Ketta şehrinin Kuchlak bölgesindeki bir camide patlama meydana geldi. Patlamada en az 4 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı. Cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada, el yapımı patlayıcının, Cuma namazı öncesinde minberin altına yerleştirildiği belirtildi.

Güvenlik güçleri cami ve çevresini kordon altına alırken, bomba imha ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Görüntü Dökümü
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-Caminin içinden görüntüler
-Yaralıların cami dışında taşınması
-Cami dışında yaşanan panik anları

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