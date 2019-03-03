DHA DIŞ - Pakistan’da ticari uçuşlar geçici bir süreliğine yeniden başladı

Deniz K\u0131l\u0131n\u00e7 (DHA)Sahibinin ba\u015fkas\u0131na sar\u0131lmas\u0131na dayanamad\u0131! Bak\u0131n ne yapt\u0131ROSATOM ile Ruanda Cumhuriyeti aras\u0131nda n\u00fckleer enerjide e\u011fitim ve i\u015fbirli\u011fi anla\u015fmas\u0131Soylu: "\u0130nsans\u0131z hava arac\u0131na bir yaz\u0131l\u0131m geli\u015ftirdik. Bundan sonra onlar\u0131n da\u011flarda y\u00fcr\u00fcmesi dahi m\u00fcmk\u00fcn olmayacak, kafalar\u0131n\u0131 bile \u00e7\u0131karamayacaklar"
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