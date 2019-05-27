DHA DIŞ - Pakistanlı sürücülerin hayali 'süslü kamyon'

Murat Çimen, PAKİSTAN (DHA) - Pakistan'da yaşayan sürücülerin en büyük hayali süslü bir kamyona sahip olmak. 8 bin rupiye aldıkları kamyonları 13 bin rupiye süsleyen sürücüler, evlerine sadece duş almak için gidiyor. Kamyonculara göre, süssüz kamyon sahibi olmak 'fakir' olmak anlamına geliyor.

Göz alıcı doğa manzaraları, tarihi kahramanların portreleri, hayvan figürleri, Hollywood filmlerinden simalar, şiirler ve dini yazılarla süslenen bu kamyonlar, 1920'den beri ülkenin sembolü haline gelmiş durumda. Süslü kamyon, genç kızların ilgisini çektiği kadar, daha fazla iş almak anlamına da geliyor.

8 BİN RUPİ'YE KAMYON 13 BİN RUPİYE SÜSLEME

Pakistan'da sürücüler 8 bin rupiye aldıkları kamyonları, 13 bin rupi vererek süslettiriyorlar. Süslü kamyonlar, genç kızların ilgisini çekmesinin yanı sıra, daha fazla iş gelmesini de sağlıyor. Bir kamyoncu evine sadece duş almak için gidiyor.

Pakistan kültürüne göre dekorasyon çok önemli. Eğer bir kamyonda dekorasyon ve süsleme yoksa o kamyon sürücüsüne fakir gözüyle bakılıyor. Hatta fazla iş de yapamıyor.

Kamyon sürücülerinden Sait, "En büyük hayalim bir kamyon alıp süslemekti. Çok şükür buna kavuştum" diyerek 'süslü kamyon'un değerini gözler önüne seriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

Kamyonlardan görüntüler

Detaylar

Bir kamyoncu ile röportaj

