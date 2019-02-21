Esma Çakır / Vatikan, (DHA) Dünya genelinde yaklaşık 1 milyar 300 milyon inananı bulunan Katolik Kilisesi’ni sarsan çocuk istismarı vakaları, Papa Francesco’nun çağrısıyla bugün Vatikan’da toplanan olağanüstü bir zirve ile ele alınıyor. Arjantinli Papa için “zor bir sınav” olarak nitelenen bu girişim, son yıllarda bu skandallardan ötürü Katolik Kilisesi’ne yönelik azalan güvenin geri kazanılabilmesi çabaları açısından büyük önem arz ediyor.

Papa Francesco’nun Eylül ayında duyurusunu yaptığı ve 24 Şubat’ta sona erecek olan “Çocukların Kilisede Korunması” başlıklı üç günlük zirveye, dünyanın pek çok yerinden 190 üst düzey din adamı ve laik katılıyor.

Bu sabah Vatikan’da yapılan kısa duanın ardından Papa Francesco bir açış konuşması yaparak, Kilise mensuplarınca çocukların cinsel istismara maruz bırakılmaları belasıyla karşı karşıya kaldıklarını, bu nedenle adalet isteyen küçüklerin çığlıklarını dinlemek amacıyla üst düzey din adamlarına danışmak için toplanmış olduklarını belirtti.

Papa, pastoral ve münzevi sorumluluklarının ağır yükünün, kendilerini Kilise ve insanlığa eziyet veren bu kötülükle nasıl başa çıkacaklarını karşılıklı ve derin bir şekilde tartışmak zorunda bıraktığını ifade etti.