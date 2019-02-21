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DHA DIŞ - Papa’dan çocuk gelinlere karşı adım

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 22:28 | Son Güncelleme

Dünya genelinde yaklaşık 1 milyar 300 milyon inanı bulunan Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, çocuk gelinlere karşı bir adım attı.

Esma Çakır / Vatikan (DHA) Dünya genelinde yaklaşık 1 milyar 300 milyon inanı bulunan Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, çocuk gelinlere karşı bir adım attı.
Papa Francesco’nun bu konudaki açıklaması, “Çocukların Kilisede Korunması” başlığıyla Vatikan’da perşembe başlayan ve dört gün sürecek Katolik Kilisesi mensubu din adamlarının çocuklara cinsel istismarıyla mücadele zirvesinde geldi.

İnsanların, Kilise’yi sarsan bu istismar skandallarıyla mücadelede somut bir çözüm beklediğinin altını çizen 82 yaşındaki Arjantinli Papa, bu amaçla 21 maddelik bir yol haritasını bugün zirveye dünyanın her yerinden katılan 190 üst düzey din adamı ve uzmanlarla paylaştı.
Bu maddeler arasında, bir vakanın ortaya çıkmasının ardından yerel otoritenin atacağı adımlara ilişkin bir el kitapçığı hazırlanması, mağdurların şikâyetlerinin dinlenmesi için uzmanların yer alacağı merkezlerin kurulması, mağdurları koruma ve onların iyileşmeleri sürecinde yanlarında olmak, rahip adaylarının psikolojisinin analiz edilmesi ve tüm süreçlerde basınla kurulacak ilişkilere dair çözümler var.

Papa’nın bu tavsiyeleri arasında, genç kadınlar için evlenme yaşının 16’ya çıkarılması da bulunuyor.
Katolik Kilisesi kanoniğine (kilise kanun ve kuralları) göre; kadınlarda 14, erkeklerde ise 16 yaş evlilikte alt sınır.

Ancak dünya genelindeki bazı Katolik Kiliselerinde bu farklılık gösteriyor. Pratikte ise, her din adamı, 18 yaşın altındakilerin evlenmesini onaylamıyor.

Papa’nın, özellikle bazı ülkelerde çok yaygın olan çocuk gelinlerin önüne geçilmesi için bu önerisinin kanunlaşması bir genelge yayımlaması ile mümkün olabiliyor.

Bu durumda 16 yaş sınırı Katolik Kilisesi için evrensel bir kanun durumuna dönüşüyor.

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