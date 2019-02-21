DHA DIŞ - Papa’dan çocuk gelinlere karşı adım

Esma Çakır / Vatikan (DHA) Dünya genelinde yaklaşık 1 milyar 300 milyon inanı bulunan Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, çocuk gelinlere karşı bir adım attı.

Papa Francesco’nun bu konudaki açıklaması, “Çocukların Kilisede Korunması” başlığıyla Vatikan’da perşembe başlayan ve dört gün sürecek Katolik Kilisesi mensubu din adamlarının çocuklara cinsel istismarıyla mücadele zirvesinde geldi.

İnsanların, Kilise’yi sarsan bu istismar skandallarıyla mücadelede somut bir çözüm beklediğinin altını çizen 82 yaşındaki Arjantinli Papa, bu amaçla 21 maddelik bir yol haritasını bugün zirveye dünyanın her yerinden katılan 190 üst düzey din adamı ve uzmanlarla paylaştı.

Bu maddeler arasında, bir vakanın ortaya çıkmasının ardından yerel otoritenin atacağı adımlara ilişkin bir el kitapçığı hazırlanması, mağdurların şikâyetlerinin dinlenmesi için uzmanların yer alacağı merkezlerin kurulması, mağdurları koruma ve onların iyileşmeleri sürecinde yanlarında olmak, rahip adaylarının psikolojisinin analiz edilmesi ve tüm süreçlerde basınla kurulacak ilişkilere dair çözümler var.