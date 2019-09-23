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DHA DIŞ- Paraşütü elektrik hattına takılan asker yere çakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 16:14 | Son Güncelleme

İran’da Kutsal Savunma Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen geçit töreninde, paraşütü elektrik hattına takılan bir asker, yere çakılarak hayatını kaybetti.

İran, (DHA)- İran’da Kutsal Savunma Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen geçit töreninde, paraşütü elektrik hattına takılan bir asker, yere çakılarak hayatını kaybetti. O anları, töreni görüntüleyen amatör bir kamera kaydetti.

Olay, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas şehrinde meydana geldi. 22-29 Eylül tarihleri arasında İran-Irak Savaşının ilk haftası olarak geleneksel Kutsal Savunma Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen askeri geçitte, Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı bir asker uçaktan paraşütle atladı. Yere yaklaşan askerin paraşütü, bölgedeki elektrik hatlarından birine takıldı. Havada takla atan asker, sert bir şekilde yere düştü. Askerin, hayatını kaybettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Geçit töreninde askeri araçların geçişi
-Paraşütün ters dönerek yere çakılması
-İnsanların tepkisi

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