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DHA DIŞ - Paris'te patlama... Olay sonrası yaşananlar amatör kamerada  (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 12:53 | Son Güncelleme

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldi.

Fransa (DHA) - Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldi. Yerel medya, bir fırında meydana gelen patlama sonrası, çevre dükkanlarda hasar oluştuğu, patlamaya gaz sızıntısının neden olduğundan şüphelenildiğini yazdı. Polis, 'bölgeden uzak durun ve yolları acil durum ekipleri için açık bırakın çağrısı' yaptı.

Polis yetkilileri 2'si ağır 20 kişinin yaralandığını, yaralıların tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay sonrası görüntüler

Polisin çalışması

Yerdeki yaralılar

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