HABER

DHA DIŞ- Pentagon: Ya F-35 ya da S-400, ikisi birden olmaz.

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 23:16 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Pentagon’da düzenledikleri basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD, (DHA)- ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Pentagon’da düzenledikleri basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Esper, “Ya F-35 ya da S-400. İkisi birden olmaz. Birini garaja koyalım diğerini çıkarıp kullanalım gibi bir durum olamaz” dedi.

Pentagon’da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, gazetecilerden birinin Türkiye’nin S-400’leri kullanmadığı takdirde Türkiye’nin F-35 programına yeniden alınmasının mümkün olup olmayacağı sorusuna, “Bugüne kadar bu konudaki açıklamalarımda da, Türk tarafıyla yaptığımız özel görüşmelerde de çok açık oldum. Ya F-35 ya da S-400. İkisi birden olmaz. Birini garaja koyalım diğerini çıkarıp kullanalım gibi bir durum olamaz. Bunun değerlendirilmesi için Türkiye’nin S-400’lerden kurtulması gerekiyor. Sistemi teslim almaları üzücü. NATO çerçevesinde hareket etmelerini bekleriz; ancak Türkiye farklı bir yönde ilerliyor gibi görünüyor” diye cevap verdi.

“TÜRKİYE, NATO İTTİFAKINDA ÖNEMLİ BİR ORTAKTIR”

Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, gazetecilerden diğerinin, şu anda Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin nasıl olduğuna dair sorduğu soruyu “Bugün müttefikiz ve Türkiye NATO ittifakında önemli bir ortaktır. İkili ilişkilerimiz oldukça önemlidir. Dolayısıyla görüşmelerimde yaptığımız şey geleceğe odaklanarak ilişkileri ileri götürmeye çalışmaktır. Bana göre Türk ulusal menfaatlerine ve ABD ulusal menfaatlerine bakarsanız Türkiye ile ABD'nin menfaatlerinin, Türkiye'nin bugün ilişki kurduğu aracılardan daha fazla örtüştüğünü görürsünüz” şeklinde yanıtladı.

Görüntü Dökümü
---------------------------------------
-Esper’in konuşması
-Dunford’un konuşması

PARTNERCem Yılmaz ile Defne Samyeli objektiflere böyle yakalandıCem Yılmaz ile Defne Samyeli objektiflere böyle yakalandı
Bakan Koca: “Türkiye ve Moldova ticaret hacmi hedefi 1 milyar dolar”Bakan Koca: “Türkiye ve Moldova ticaret hacmi hedefi 1 milyar dolar”
28 Ağustos 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları28 Ağustos 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memur zammı belli oldu

Memur zammı belli oldu

Emine Bulut'un kızı için flaş karar

Emine Bulut'un kızı için flaş karar

İşte Q7'nin yeni takımı! Süper Lig'de kaldı

İşte Q7'nin yeni takımı! Süper Lig'de kaldı

Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılar

Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılar

Çavuşoğlu'ndan kritik F-35 açıklaması!

Çavuşoğlu'ndan kritik F-35 açıklaması!

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
28 Ağustos 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

28 Ağustos 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

28 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

28 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Ankara'da kanlı pusu! Polis kılığına girip 20 saat beklediler

Ankara'da kanlı pusu! Polis kılığına girip 20 saat beklediler

ABD Savunma Bakanı Mark Esper’dan Türkiye ve S-400 açıklaması

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması

Çavuşoğlu'ndan kritik F-35 açıklaması!

Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de peş peşe depremler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.