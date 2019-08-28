DHA DIŞ- Pentagon: Ya F-35 ya da S-400, ikisi birden olmaz.

ABD, (DHA)- ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Pentagon’da düzenledikleri basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Esper, “Ya F-35 ya da S-400. İkisi birden olmaz. Birini garaja koyalım diğerini çıkarıp kullanalım gibi bir durum olamaz” dedi.

Pentagon’da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, gazetecilerden birinin Türkiye’nin S-400’leri kullanmadığı takdirde Türkiye’nin F-35 programına yeniden alınmasının mümkün olup olmayacağı sorusuna, “Bugüne kadar bu konudaki açıklamalarımda da, Türk tarafıyla yaptığımız özel görüşmelerde de çok açık oldum. Ya F-35 ya da S-400. İkisi birden olmaz. Birini garaja koyalım diğerini çıkarıp kullanalım gibi bir durum olamaz. Bunun değerlendirilmesi için Türkiye’nin S-400’lerden kurtulması gerekiyor. Sistemi teslim almaları üzücü. NATO çerçevesinde hareket etmelerini bekleriz; ancak Türkiye farklı bir yönde ilerliyor gibi görünüyor” diye cevap verdi.

“TÜRKİYE, NATO İTTİFAKINDA ÖNEMLİ BİR ORTAKTIR”