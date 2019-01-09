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DHA DIŞ - Polis, meslektaşına silah çeken 'cinayet şüphelisini' öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 09:15 | Son Güncelleme

Araçta uyuyan bir adamdan şüphelenen kadın polis, kimlik ve evrak isteyince adam silah çekerek ateş etti ancak silah tutukluk yaptı.

ABD, (DHA) - Araçta uyuyan bir adamdan şüphelenen kadın polis, kimlik ve evrak isteyince adam silah çekerek ateş etti ancak silah tutukluk yaptı. Kadın polisin imdadına ise meslektaşı yetişti. Diğer polis, silahlı adamı ateş ederek öldürdü. Öldürülen adamın cinayet şüphelisi olarak arandığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre olay ABD'nin Ohio eyaleti sınırlarındaki Lakemore'da meydana geldi. Polis memurlarının üniformalarında bulunan kameralarca kaydedilen görüntülerde, gece saatlerinde yol üzerine park ettiği aracında uyumakta olan şüpheli, polisin kendisini uyandırıp kimlik bilgilerini istemesi üzerine polis memuruna sahte bir isim veriyor. Yanında kimlik taşımadığı için polis memuru tarafından verdiği sahte isim ve araç bilgileri telsizden geçildiği sırada şüpheli adam paniğe kapılıyor, ardından polise bir kâğıt parçası uzatıyor. Polisin bu kâğıt parçasını almak için elini uzattığı sırada bir anda silah çekip, tetiğe basıyor. Daha sonra şans eseri ateş almayan silahı savuşturan kadın polis memuru ile saldırgan arasında bir arbede yaşanıyor.

KADIN POLİSİN İMDADINA MESLEKTAŞI YETİŞTİ
Kameralarca kaydedilen görüntülerde çığlıkları duyulan kadın polis, telsizden yardım çağırmak istiyor, fakat arbede sırasında saldırgan, kolunu tuttuğu için bunu başaramıyor. Saldırgan ise yaşanan arbede sırasında yanında bulunan ikinci bir silaha doğru uzanmaya çalışıyor. Bu sırada diğer bir polis memuru yardıma gelip, saldırgana ateş ederek onu öldürüyor.

Silahlı saldırganın ölmesi üzerine olay hakkında soruşturma açıldığını duyuran yetkililer, polis memurlarının nefsi müdafaa durumu söz konusu olduğu için ceza almadığını belirtti.

Görüntü Dökümü
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- Park etmiş araçta uyuyan saldırgan polisin kimlik istemesi
-saldırganın polis memuruna silah çekmesi
-saldırgan ve polis memuru arasında arbede yaşanması
-Diğer bir polis memurunun yardıma gelip, ateş ederek saldırganı öldürmesi

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