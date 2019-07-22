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DHA DIŞ- Polisten kaçan şüpheliyi vatandaş yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 17:25 | Son Güncelleme

Avustralya’da uyuşturucu bulundurduğu için gözaltına alındığı sırada polisin elinden kurtularak kaçmaya başlayan şüpheli, başka bir vatandaş tarafından yakalandı.

Avustralya,(DHA)- Avustralya’da uyuşturucu bulundurduğu için gözaltına alındığı sırada polisin elinden kurtularak kaçmaya başlayan şüpheli, başka bir vatandaş tarafından yakalandı. O anlar saniye saniye polis kamerasına yansıdı.
Olay, Queensland eyaletine bağlı Surfers Paradise bölgesinde meydana geldi. Üzerinde uyuşturucu bulunduğu için gözaltına alındığı sırada polisin elinden kurtularak kaçmaya başlayan şüpheliyi vatandaş yakaladı.
Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, polisin, şüpheliyi motosiklet ile kovaladığı, bölgede bulunan bir vatandaşın da kaçan şüphelinin önünü keserek polise yardımcı olmaya çalıştığı görüldü. Polis şüpheliyi bu sefer kelepçeleyerek gözaltına alırken, yardımda bulunan adama teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Polis tarafından şüphelinin gözaltına alınması

-Şüphelinin polisten kaçması

-Polisin şüpheliyi kovalaması

-Şüphelinin bir adam tarafından önünün kesilmesi

-Polisin kelepçeyle şüpheliyi gözaltına alması

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