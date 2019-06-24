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DHA DIŞ- Pompeo, İran’a yeni yaptırımlar uygulanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 10:19 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pazartesi günüden itibaren, Tahran’ın yeni silah sistemleri geliştirdiği ve terörü desteklediği iddiasıyla, İran’a yönelik yeni yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

ABD, (DHA)- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pazartesi günüden itibaren, Tahran’ın yeni silah sistemleri geliştirdiği ve terörü desteklediği iddiasıyla, İran’a yönelik yeni yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretleri öncesinde konuşan Pompeo, İran’ın ekonomisinin yaklaşık yüzde 80’inin yaptırımlara maruz bırakıldığını ve esas amacın İran’ı bir görüşmeye ikna etmek olduğunu söyledi.
Pompeo, İran’ın ‘bilgi kirliliği’ yarattığını ve ABD ordusunu profesyonellik dışı gösterdiğini belirtti.

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