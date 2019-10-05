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DHA DIŞ- Pompeo: Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri yasa dışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 17:40 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Atina ziyaretinde mevkidaşı Nikos Dendios ile ortak basın açıklamasında, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri yasa dışıdır, kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Yunanistan, (DHA)- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Atina ziyaretinde mevkidaşı Nikos Dendios ile ortak basın açıklamasında, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri yasa dışıdır, kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı, önce mevkidaşı Nikos Dendios daha sonra da Yunanistan Başbakan Kiriakos Miçotakis ile görüştü. Dendios ile ortak basın açıklaması yapan Pompeo’nun gündeminde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri vardı. Türkiye’nin faaliyetlerini ‘yasadışı’ ve ‘kabul edilemez’ olarak tanımlayan Pompeo,”Biz Türklere de söyledik. Yasadışı sondaj çalışmaları kesinlikle kabul edilemez. Diplomatik önlemler almaya devam edeceğiz. Hiçbir ülke Avrupa’yı rehin alamaz” diye konuştu.

“ABD’NİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZ”

ABD Dışişleri Bakanını makamında kabul eden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ın ulusal haklarını açıkça ihlal etmektedir. ABD’den daha iyi bir işbirliği ortamının oluşturulması için yardım beklemekteyiz” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendios’un görüşmesi

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