HABER

DHA DIŞ - Poroşenko: Canlı yayında yalan makinesinden geçmeye hazırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 15:44 | Son Güncelleme

Hakkında vergi kaçırma suçlaması olan eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, tüm ülkenin gözü önünde 'yalan makinesine' bağlanmak istediğini söyledi.  'Pryamoy' adlı özel televizyon kanalının satışı sırasında vergi kaçırdığı iddia edilen Poroşenko, bugün Devlet Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi.  Çıkışta kameraların karşısına geçen eski Ukrayna Devlet Başkanı, "Soruşturmanın objektifliğine ve tarafsızlığına inanmıyorum.

Sonat KEREM, KİEV, (DHA) - Hakkında vergi kaçırma suçlaması olan eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, tüm ülkenin gözü önünde 'yalan makinesine' bağlanmak istediğini söyledi.

'Pryamoy' adlı özel televizyon kanalının satışı sırasında vergi kaçırdığı iddia edilen Poroşenko, bugün Devlet Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi.

Çıkışta kameraların karşısına geçen eski Ukrayna Devlet Başkanı, "Soruşturmanın objektifliğine ve tarafsızlığına inanmıyorum. Canlı yayında yalan makinesine bağlanarak, sormak istedikleri soruları yanıtlamaya hazırım" dedi. Poroşenko, soruşturmayı yürüten yetkililerin bu teklife sıcak bakmadıklarını da ekledi.

Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu Müdürü Roman Truba, Poroşenko'nun bir sonraki sorgusu sırasında yalan makinesinden geçirilebileceğini açıklamıştı.

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko hakkında, görev yaptığı dönemde Maldiv Adaları'na tatile giderken sahte isim kullandığı ve devlet sınırını yasa dışı şekilde geçtiği iddiasıyla da soruşturma başlatılmıştı.

PARTNERGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınızGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınız
Üniversiteli Mustafa, serinlemek için girdiği kanalda boğulduÜniversiteli Mustafa, serinlemek için girdiği kanalda boğuldu
Mardin’de Süryaniler bayramlaşma programına katıldıMardin’de Süryaniler bayramlaşma programına katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya’da TIR'dan caddeye döküldü! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Sahibinden kaçan kurbanlık iki bina arasında sıkıştı

Sahibinden kaçan kurbanlık iki bina arasında sıkıştı

Kapadokya'ya bayramda yoğun ilgi

Kapadokya'ya turist akını

Müşterek Harekat Merkezi için ABD'li askerler Şanlıurfa'da

ABD'li askerler Şanlıurfa'da

Burgazada ve Balıkesir'de peş peşe yangın! Ekipler olay yerinde

Ormanlık alanlar yanıyor! Ekipler sevk edildi

Küçük çocuğa kan donduran işkence! Öğretmen anne ve sevgilisi tutuklandı

Küçük çocuğa kan donduran işkence!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.