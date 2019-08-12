DHA DIŞ - Poroşenko: Canlı yayında yalan makinesinden geçmeye hazırım

Sonat KEREM, KİEV, (DHA) - Hakkında vergi kaçırma suçlaması olan eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, tüm ülkenin gözü önünde 'yalan makinesine' bağlanmak istediğini söyledi.

'Pryamoy' adlı özel televizyon kanalının satışı sırasında vergi kaçırdığı iddia edilen Poroşenko, bugün Devlet Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi.

Çıkışta kameraların karşısına geçen eski Ukrayna Devlet Başkanı, "Soruşturmanın objektifliğine ve tarafsızlığına inanmıyorum. Canlı yayında yalan makinesine bağlanarak, sormak istedikleri soruları yanıtlamaya hazırım" dedi. Poroşenko, soruşturmayı yürüten yetkililerin bu teklife sıcak bakmadıklarını da ekledi.

Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu Müdürü Roman Truba, Poroşenko'nun bir sonraki sorgusu sırasında yalan makinesinden geçirilebileceğini açıklamıştı.

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko hakkında, görev yaptığı dönemde Maldiv Adaları'na tatile giderken sahte isim kullandığı ve devlet sınırını yasa dışı şekilde geçtiği iddiasıyla da soruşturma başlatılmıştı.

