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DHA DIŞ - Poroşenko da Zelenskiy'e videolu yanıt verdi: Delikanlı olun, bekliyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 10:07 | Son Güncelleme

Ukrayna’da devlet başkanı adayları çektikleri videolar üzerinden atışmaya devam ediyor.

Sonat Kerem, Kiev (DHA) - Ukrayna’da devlet başkanı adayları çektikleri videolar üzerinden atışmaya devam ediyor.
Ukrayna’da geçen hafta yapılan ilk tur devlet başkanlığı seçimlerinde en fazla oyu alarak ikinci tura yükselen ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy ile Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ikinci tur öncesi çektikleri videolarla seçim kampanyasını adeta şova dönüştürdü.
Poroşenko’nun canlı yayında tartışma teklifini kabul eden Zelenskiy, Poroşenko’yu Kiev'deki Olimpiyat Stadı’nda 70 bin kişinin önünde buluşmaya çağırmıştı.
Poroşenko’nun bu teklifi kabul etmesinin ardından Zelenskiy, bu sefer seçimlerde üçüncü olan eski Başbakan Yuliya Timoşenko’nun tartışmanın moderatörü olmasını teklif etti.
Zelenskiy’nin son videosunun ardından bir kez daha kamera karşısına geçen Poroşenko, “Vladimir Aleksandroviç (Zelenskiy), bahane aramayın ve şartlar öne sürmeyin. Kimsenin ardına da gizlenmeyin. Bu şık değil. Delikanlı olun. Statsa stat. Bekliyorum” dedi.
İlk turda Zelenskiy oyların yüzde 30’undan fazlasını, Poroşenko yüzde 15,9’unu almıştı. İki aday 21 Nisan’da ikinci turda yarışacak.
Poroşenko’nun, siyasi deneyimi olmayan Zelenskiy ile canlı yayında halkın önüne çıkarak ikinci tur için şansını artırmayı planladığı yorumu yapılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Poroşenko'nun Zelenskiy'e hitaben çektiği son video

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