DHA DIŞ - Poroşenko: Seçimin bir şaka olmadığını anlayacaksınız

Deniz Berktay, Kiev, (DHA) - Ukrayna’da 31 Mart’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, rakibi ünlü komedyen Volodimir Zelenski’nin yüzde 30’un üzerinde oy almasına karşılık yüzde 15 oranında oy alan Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, 21 Nisan’da yapılacak ikinci tur seçimlerde, ülkenin pek çok kazanımını kaybetme tehlikesinin bulunduğunu söyledi.

Poroşenko, başkent Kiev’de düzenlenen 12. Kiev Güvenlik Forumu’nda yaptığı konuşmada, “Rakibimin cumhurbaşkanlığı seçimlerini bir şova dönüştürmesi, birçok kişinin hoşuna gidiyor olabilir. Fakat dostlarım, 21 Nisan’dan sonra, şaka sona erecek ve herkes gerçeklerle karşı karşıya kalacak. Cumhurbaşkanlığına seçilecek olan kişi, kameralarla veya akıllı telefonlarla değil, gayet deneyimli bir düşmanla karşı karşıya kalacak” diyerek, Rusya’nın Ukrayna için oluşturduğu tehdidin, Ukrayna yönetimini uğraştıracak olan en önemli sorun olduğunu dile getirdi.

“Bu bir bilgisayar oyunu değil” diyen ve Rusya’nın Ukrayna’yı bölme ve kendisine bağlama planlarının hala yürürlükte olduğunu ifade eden Poroşenko, bu tehlikelerin karşısında ülkenin başında deneyimli bir liderin olmaması halinde, ülkenin felakete sürüklenebileceğini kaydetti.

TİMOŞENKO: HER ŞEY GÜZEL OLACAK

Ukrayna cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda yüzde 13 civarında oy alarak ikinci tura kalma imkânını yitiren eski başbakanlardan Yuliya Timoşenko ise, aynı forumda yaptığı konuşmada, Poroşenko’nun iddialarını eleştirerek, seçimlerde kim galip gelirse gelsin, Ukrayna’yı olumlu günlerin beklediğini söyledi. Timoşenko ayrıca, Poroşenko’nun milliyetçi söylemlerinden ötürü Ukrayna’daki milliyetçi çevrelerin onu desteklemiş olmasının büyük bir hata olduğunu öne sürerek, milliyetçi çevrelerin, yolsuzluklara bulaşmış ve Rusya’yla ticarete devam eden birinin milliyetçiymiş gibi görünmesine milliyetçi çevrelerin inanmasının yanlış olduğunu dile getirdi.

Seçimlerde beşinci gelen ve milliyetçi çizgisiyle tanınan eski Savunma Bakanı Anatoli Gritsenko ise, yaptığı konuşmada, Poroşenko’nun seçimi kaybetmesinin, ülke açısından bir kayıp olmayacağını ifade etti. DHA’nın da sorularını yanıtlayan Gritsenko, “Seçimlerin sonucunun ne olacağı belli. Biz, Ekim ayında yapılacak olan parlamento seçimlerine odaklandık” diye konuştu.

Ukrayna’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu, 21 Nisan’da yapılacak. Kamuoyu araştırmaları, ülkenin Rusça konuşan güney ve doğu bölgelerinde seçmenin büyük bölümünün Volodimir Zelenski’ye oy vereceğini belirtiyor. Seçimlerde aday olan Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, özellikle milliyetçi eğilimlerin güçlü olduğu Batı Ukrayna’ya hitap eden söylemlere ağırlık veriyor. Ancak, siyasi gözlemciler, milliyetçi söylemlere ağırlık veren fakat ilk turu geçemeyen diğer politikacılar, ikinci turda kendi seçmenlerini serbest bıraktılar. Böylelikle, ilk turda diğer milliyetçi adaylara oy vermiş olan seçmenin önemli bir kısmının, ikinci turda oy kullanmaya gitmeyebileceği, bunun da ise Poroşenko’yu zayıflatabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

