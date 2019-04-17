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DHA DIŞ - Portekiz’de turist otobüsü kaza yaptı: En az 28 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 23:28 | Son Güncelleme

Portekiz'in Madeira adasında turistleri taşıyan bir otobüs yoldan çıkarak devrildi.

Portekiz (DHA) - Portekiz'in Madeira adasında turistleri taşıyan bir otobüs yoldan çıkarak devrildi. Kazada en az 28 kişi hayatını kaybetti.

Portekiz basını yerel saat ile 18:40’da meydana gelen kazada 50 turistin bulunduğu otobüsün virajda kontrolden çıkarak tepeden aşağı doğru toprak zemin üzerinde devrildiğini; kazada 28 kişinin hayatını kaybettiğini; ölü sayısının artmasından endişe edildiğini duyurdu.

Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı turistler yakın hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin bölgeyi ziyaret eden Alman turistler olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kaza yerinden görüntüler
Yaralıların ambulansa sevki

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