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DHA DIŞ- Puşkov: ABD silah satmak için NATO’ya ihtiyaç duyuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 14:29 | Son Güncelleme

Federasyon Konseyi Üyesi Aleksey Puşkov, ABD’nin Türkiye’ye karşı yaptırımları konusunda, NATO’yu eleştirdi.

Rusya, (DHA)- Federasyon Konseyi Üyesi Aleksey Puşkov, ABD’nin Türkiye’ye karşı yaptırımları konusunda, NATO’yu eleştirdi.
Puşkov, ABD’nin Rusya’dan, S-400 hava savunma füzesi sistemi alımı için Türkiye’ye yaptırım uygulaması konusundaki kararını eleştirdi. Puşkov, bu davranışın bir kez daha Washington’un silah satışları için NATO’ya ihtiyacı olduğunu ve müttefiklere saygının olmadığını doğruladığını söyledi.
Puşkov resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamada "ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulayacak. Ankara, S-400'ü değil de, ihtiyaç duymadığı ‘Patriot’ hava sistemlerini satın alsaydı hiçbir yaptırım olmayacaktı. ABD’nin silahlarını müttefiklere satması NATO'nun varlığının sebeplerinden biridir. Şimdi ittifaktakiler istedikleri kadar üyelerinin eşit haklara sahip oluşundan bahsedebilirler" dedi.

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