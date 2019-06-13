DHA DIŞ - Putin: ABD ile ilişkilerimiz gün geçtikçe kötüleşiyor

Siyamend Kaçmaz, Moskova (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve ABD’nin ilişkilerinin kötüleştiğini, gün geçtikçe daha da kötüye gittiğini söyledi.

Putin 'Mir' TV kanalına yaptığı açıklamada, "İlişkiler kötüleşiyor, gün geçtikçe daha da kötüye gidiyor. Son yıllarda mevcut idare Rusya’ya karşı yaptırımlarla ilgili onlarca karar aldı" ifadesini kullandı.

Putin, "Mantığın önünde sonunda üstün geleceğini ümit ediyoruz. Biz Amerikalı partnerlerimiz dâhil olmak üzere tüm partnerlerimizle önümüzdeki G20 zirvesi çerçevesinde faydalı kararlara ulaşabileceğimizi, ekonomi alanında işbirliği için gerekli istikrarlı koşulların oluşturulabileceğini umuyoruz" diye konuştu.

