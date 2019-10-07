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DHA DIŞ- Putin, doğum gününü Sibirya’da geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 16:15 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğum gününü Sibirya’da geçirdi.

Rusya, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğum gününü Sibirya’da geçirdi. Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçirdiği belirtildi

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’e Savunma Bakanı Sergey Soygu’nun eşlik ettiği, Sibirya ormanında gezerek vakit geçiren Putin’in, mantar topladığı, arazi aracıyla tur attığı da duyuruldu. Dağa tırmandığı da belirtilen Putin’in, zirveden manzarayı ve Yenisey Nehri’ni izlediği belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Putin ve Soygu’nun gezisinden görüntüler
-Putin’in ormanda gezmesi
-Detaylar

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