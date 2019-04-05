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DHA DIŞ - Putin, Güvenlik Konseyi temsilcileri ile ‘Suriye’yi görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 15:29 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi daimi temsilcileri ile Suriye’deki durumu ve bu duruma dair uluslararası temasları görüştü.

Rusya (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi daimi temsilcileri ile Suriye’deki durumu ve bu duruma dair uluslararası temasları görüştü.
Konuyla ilgili açıklama yapan Devlet Başkanı’nın Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Toplantı sırasında Perşembe günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleşen görüşme dikkate alınarak Suriye’deki durum ele alındı” ifadesini kullandı.

Peskov, “Ayrıca önümüzdeki hafta planlanan Rusya ve Türkiye’nin Üst Düzey İşbirliği Konseyi’ne ve St. Petersburg’da Uluslararası Arktik Forumu’na hazırlık çerçevesinde fikir alışverişi yapıldı” ifadelerini kullandı.

Basın Sözcüsü, gündemde Rusya’nın mevcut sosyoekonomik kalkınma sorunlarının da olduğunu belirtti.

Toplantıya Başbakan Dmitriy Medvedev, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Kremlin İdaresi Başkanı Anton Vayno, Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Dış Istihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin ve Devlet Başkanı’nın Doğayı Koruma, Ekoloji ve Ulaşımdan sorumlu özel temsilcisi Sergey İvanov katıldı.

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