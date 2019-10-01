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DHA DIŞ- Putin, Ruhani ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 23:47 | Son Güncelleme

Ermenistan’da Avrasya Ekonomik Birliği Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmanın başarılı olabilmesi adına, anlaşmayı imzalayan ülkelerin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Ermenistan, (DHA)- Ermenistan’da Avrasya Ekonomik Birliği Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmanın başarılı olabilmesi adına, anlaşmayı imzalayan ülkelerin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da yapılan görüşmede Ruhani, Rusya’nın nükleer anlaşmadaki rolünün önemini belirterek, çok taraflı diplomasi başarısı adına bir model olduğunu söyledi. Ruhani ayrıca, Umman Denizi, Hürmüz Boğazı ve Fars Körfezi’nde güvenliği ve barışın, bölgedeki tüm ülkelerin katılımıyla mümkün olabileceğini açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise nükleer anlaşmayı desteklediklerini ve anlaşmayı imzalayan tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi için çalıştıklarını belirtti. Putin ayrıca, İran’ın Avrasya Ekonomik Birliği’ne katılımı konusunda birlikte çalışıldığını söylemekten memnuniyet duyduğunu ve bu çalışmanın İran ve Rusya’ya fayda sağlayacağından emin olduğunu dile getirdi.

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