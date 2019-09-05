HABER

DHA DIŞ- Putin: Türkiye'nin de olduğu G7 benzeri bir oluşum kurulabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 13:39 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G7 benzeri bir oluşum kurulabileceğini duyurdu.

Rusya, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G7 benzeri bir oluşum kurulabileceğini duyurdu. Putin, "Bu oluşumda, Türkiye, Hindistan, Çin ve G7'deki geniş bir ülke grubunun üyeleri olabilir" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomik Forumu’ndaki bir panel sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rusya’nın tekrardan G8 topluluğuna dönüp dönmeyeceği ile ilgili sorulara cevap veren Putin, “Bir sonraki G8 zirvesi Rusya’da yapılacaktı. Biz buna açıktık. Ortaklarımız Rusya’ya gelmek isterse mutlu oluruz” sözlerini kullandı. İçinde Çin ve Hindistan’ın bulunmadığı etkin bir uluslararası örgütün olamayacağını söyleyen Putin, G7’nin genişletebileceğini ve içinde Türkiye, Hindistan ve Çin’in ve G7’deki geniş ülke grubunun üyeleri olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bu konuyu görüştüğünü söyleyen Putin, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerdeki ve bölgedeki rolünü göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’nin bu tip organizasyonların içinde olmasının uygun olacağını dile getirdi.

PARTNER Onu gören doktor olduğuna inanmıyor! Onu gören doktor olduğuna inanmıyor!
Türkiye'nin ilk silahlı drone sistemi 'Songar', TSK envanterine giriyorTürkiye'nin ilk silahlı drone sistemi 'Songar', TSK envanterine giriyor
Kayıp kaplumbağa Tonti, bulunduKayıp kaplumbağa Tonti, bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Üniversiteli Derya'nın üzücü ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

Üniversiteli Derya'nın üzücü ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye sınırında teröristlerin 'duman' taktiği!

Sınırda teröristlerin yeni taktiği böyle görüntülendi!

Son dakika: Sultangazi'de tamirhanede yangın

İstanbul'da korkutan yangın! Araçlar alev aldı

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Türkiye ve ABD'den Suriye sınırında 3'üncü hava devriyesi

Bu fotoğraf servis edildi! Sınırda hareketli dakikalar

Konya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu!

8 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

TEM'de kamyonet yan yattı! Trafik kilit

TEM'de kaza! Trafik kilitlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.