DHA DIŞ - Putin'den Şi Cinping'e doğum günü hediyesi: Rus dondurması

Kırgızistan (DHA) - Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te başlayan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin lideri Şi Cinping'in doğum gününü kutlayarak, ona 'Rus dondurması' hediye etti.
66 yaşına basan Şi Cinping'in doğum gününü tebrik eden Putin ardından, hediye olarak getirttiği Rus dondurmasını sundu. İki lider ardından dondurmanın tadına baktı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Dondurma hediye edilmesi ve detaylardan fotoğraflar
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