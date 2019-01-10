HABER

DHA DIŞ - Rahimberdiyev: "Terör örgütünden kaçmak isterken yakalanıp, idam edilen Kazaklar var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 15:57 | Son Güncelleme

  - Kazakistan Milli Güvenlik Komitesi Daire Başkanı Bahıtbek Rahimberdiyev, terör örgütlerince kandırılarak savaşmak için Suriye, Irak ve Afganistan'a giden insanların hatalarını fark edince dönmek istediklerini ancak örgütün infaz ettiğini; ellerinde idam edilen Kazaklara dair de bilgi olduğunu söyledi.

Güldana Nabiyeva, Astana, (DHA) - Kazakistan Milli Güvenlik Komitesi Daire Başkanı Bahıtbek Rahimberdiyev, terör örgütlerince kandırılarak savaşmak için Suriye, Irak ve Afganistan'a giden insanların hatalarını fark edince dönmek istediklerini ancak örgütün infaz ettiğini; ellerinde idam edilen Kazaklara dair de bilgi olduğunu söyledi.

Bugün Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kazakistan Milli Güvenlik Komitesi Daire Başkanı Bahıtbek Rahimberdiyev, sosyal medya üzerinden törer örgütlerinin katılım çağrılarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Suriye, Afganistan ve Irak'ta çatışma alanlarında yaklaşık 380 Kazakistanlı bulunduğu hakkında ellerinde veriler olduğunu söyleyen Rahimberdiyev, “Aralarında çocuklar da var. Oraya gidenler, durumun kendilerine anlatılandan farklı olduğunugeç de osla anlıyor. Bir gurup başka bir gurupla, bir Müslüman diğer Müslüman ile savaşıyor. Oralardan çıkmak neredeyse imkânsız. Kaçmak isteyenlere idam cezası uygulanıyor. Elimize geçen bilgilere göre, birkaç Kazakistan vatandaşı idam edilmiş” şeklinde konuştu.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı ile Silahlı Kuvvetler Komutası’nın 6 Ocak’ta düzenlenen operasyonu sonucunda Suriye’den 30’u çocuk, 47 Kazakistan vatandaşı tahliye edilmişti.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
16 yaşındaki kızı öldürüp valize koyan sanık yayın yasağı istedi 16 yaşındaki kızı öldürüp valize koyan sanık yayın yasağı istedi 
Jandarma Komutanı gözaltına alındı!Jandarma Komutanı gözaltına alındı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

'Fuat Avni'den pes dedirten savunma! 'Eşime hediye aldım ve...'

'Fuat Avni'den pes dedirten savunma! 'Eşime hediye aldım ve...'

'Onun kadar popom yok'

'Onun kadar popom yok'

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İlkokulda büyük skandal! Bu görüntüler isyan ettirdi

İlkokulda büyük skandal! Bu görüntüler isyan ettirdi

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ gözaltısı

Jandarma Komutanı gözaltına alındı!

Polis her yerde bunu yapanı arıyor! Mahalleliyi isyan ettiren olay

Polis her yerde bunu yapanı arıyor!

İşte Türkiye'nin en soğuk ilçesi

İşte Türkiye'nin en soğuk ilçesi

HSK'dan son dakika kararı! 17 hakim ve savcıya FETÖ'den ihraç

İhraç edildiler! Aralarındaki isim dikkat çekti

Abdullah Gül'ün doktoru için istenen ceza belli oldu!

Abdullah Gül'ün doktoru için istenen ceza belli oldu!

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.