DHA DIŞ- Ravanchi: ABD, İran’a karşı bir ekonomik savaş açtı

İran, (DHA)- İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Elçisi Majid Takht Ravanchi, ABD’nin İran’a karşı tam teşekküllü bir ekonomik savaş ilan ettiğini söyledi.

CNN’e konuşan Ravanchi, “ABD’nin İran üzerinde kurduğu ekonomik baskı uluslararası yasalara göre bir savaş suçuna dönüştü” dedi ve ABD’nin ekonomik baskılarının daha önce görülmemiş bir düzeye yükseldiğine işaret etti.

Ravanchi, İran’ın göz korkutma, zorlama ve sistemli baskıları kabul etmediğini ifade ederek, “Ülkemize bir askeri operasyon yapılması halinde, kesinlikle karşılık vereceğiz” dedi.

