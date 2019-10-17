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DHA DIŞ- Resulayn’da YPG/PKK'nın ‘canlı kalkan’ olarak kullandığı siviller kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 13:00 | Son Güncelleme

Resulayn’a yakın bölgede terör örgütünden temizlenen bir köydeki siviller, YPG/PKK’nın sivil halkın evlerinden çıkmasına izin vermediğini ve onları ‘canlı kalkan’ olarak kullandıklarını söyledi.

Suriye, (DHA)- Resulayn’a yakın bölgede terör örgütünden temizlenen bir köydeki siviller, YPG/PKK’nın sivil halkın evlerinden çıkmasına izin vermediğini ve onları ‘canlı kalkan’ olarak kullandıklarını söyledi.
Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, kontrolünü sağladıkları köyde YPG/PKK'nın kirli oyununu engelledi. Terör örgütü YPG/PKK'nın canlı kalkan olarak kullandığı sivilleri teröristlerin elinden kurtardı.Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından paylaşılan görüntülere, Liva Şükür El Şimal Tugayı komutanlarından Yüzbaşı Halil Hayriyye’nin, kurtarılan sivillerle diyaloğu yansıdı. Görüntülerde, ‘Sizi kim kurtardı?’ sorusuna bir genç, ‘Suriye Milli Ordusu’ cevabını veriyor. ‘YPG/PKK size nasıl davrandı?’ sorusuna ise, Suriyeliler, “Çok kötü. Eşyalarımızı çalıyorlar, boş evlerde bırakıyorlar. Çıkmamıza da izin vermiyorlar. Bizi kurtardığınız için teşekkür ederiz” ifadelerini kullanıyorlar. SMO komutanının, "Canlı kalkan mı yapıyorlar" sorusunu ise "Evet" diye cevaplıyorlar. Ardından Yüzbaşı Halil Hayriyye, “Biz kardeşiz. Sizi kurtaracağız ve sonrasında evlerinize, yurdunuza döneceksiniz” diyor.
SMO askerlerinden bölgede çok sayıda ailenin, YPG/PKK tarafından evlerine hapsedildiği ve ‘canlı kalkan’ olarak kullanıldığı bilgisi öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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-SMO askerinin Suriye’li gence sorular sorması
-Suriyeli sivillerin görüntüsü
- YPG/PKK'nın nasıl davandıklarını anlatmalar
-Askerin görüntüsü

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