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DHA DIŞ - Rita Ora'dan Kosova savaşı mağdurlarına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 09:59 | Son Güncelleme

 Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Rita Ora, UNICEF ile başlattığı üç günlük bir kampanya kapsamında anne ve babasının doğup büyüdüğü Kosova'ya geldi.

Enis TABAK, Priştine (DHA) - Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Rita Ora, UNICEF ile başlattığı üç günlük bir kampanya kapsamında anne ve babasının doğup büyüdüğü Kosova'ya geldi.

1998 ila 1999 yılları arasında Kosova'da yaşanan savaş sırasında Sırp askerleri tarafından tecavüze uğrayan kadınlar ve kimsesiz çocuklara yardım etmek amacıyla Kosova'ya gelen Ora, bir basın toplantısı düzenledi. Ora, düzenlediği basın toplantısında birkaç hafta önce tasarımları resmen satışa sunulan bir Alman tasarımcı ile işbirliği yaptığını ve bu tasarımların satıldığı moda evinin de, satılan her torba için savaş sırasında tecavüze uğramış kadınlar ve kimsesiz çocuklar için 15 Euro bağış yapacağını açıkladı.

Ora, burada yaptığı konuşmada, "Kosova'da olduğum için çok mutluyum. İki gündür buradayım, ancak UNICEF ile harika bir deneyim yaşadım. Kosova gençleriyle çok fazla görüşmem olduğunu söylemek istiyorum. Ne kadar ilham verici olduklarından etkilendim. Gençlere ve kültürümüze yardım etmek için mümkün olan her şeyi yapacağım. Kosovalı olduğum için mutlu ve gururluyum. Yardım etme fırsatına sahip olduğum için gerçekten gurur duyuyorum." dedi. Ora daha sonra annesinin doğup büyüdüğü mahalleyi ve bazı bölgedeki bazı anaokullarını da ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

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- Rita Ora'nın Priştine'deki basın toplantısından detay

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