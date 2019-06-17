DHA DIŞ - Robotlar görerek ve dokunarak hissetmeyi öğrendi

Erkan Öz, (DHA) - Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün (MIT) Bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zekâ Laboratuvarı’nda (CSAIL) çalışan araştırmacılar, görerek ve dokunarak objeleri hissedebilen yeni bir yapay zekâ geliştirdiğini açıkladı.

Thenextweb.com’un haberine göre üretilen yapay zekâ yalnızca bakarak bir objeye dokunmanın nasıl hissettirebileceğini tahmin edebiliyor. Yeni yazılım yine sadece dokunarak bir objeden elde ettiği verilerle söz konusu objenin temsili bir görsel imajını da oluşturabiliyor.

CSAIL’de doktora çalışmasını yürüten ve yeni sistem hakkında kaleme alınan makalenin başyazarı Yunzhu Li, ürettikleri modelin robotlara gerçek dünyadaki objeleri daha iyi anlamaları ve yönetmeleri açısından yardımcı olabileceğini belirtti.

“ÖNÜNDEKİ GÖRÜNTÜYE BAKARAK DUYGULARI TAHMİN EDEBİLİYOR”

Li, “Modelimiz, önündeki görüntüye bakarak düz bir yüzeye veya keskin bir köşeye dokunmanın nasıl duygular uyandırabileceğini hayal edebiliyor. Yine görmeden sadece etrafa dokunarak çevre ile etkileşimde neler yaşayabileceğini tahmin edebiliyor. Bu iki duyu yeteneğini bir araya getirerek, robotları daha kuvvetli hale getirebilir ve onların objeleri kavramak ve yönlendirmek için ihtiyaç duyacakları veri miktarını azaltabiliriz” dedi.