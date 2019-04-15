DHA DIŞ - Rosatom ‘Akkuyu’daki hissesinin satışına ilişkin görüşmeler yapıyor

Siyamend Kaçmaz, Moskova (DHA) - Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Rosatom’un Akkuyu projesindeki hisse satışıyla ilgili Türkiye’nin hem kamu, hem de özel şirketleriyle görüşmeler yaptığını söyledi.

Lihaçev, ‘Atomexpo-2019’ forumunda gazetecilere yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin hem kamu hem de özel şirketleriyle görüşmeler yapıyoruz” ifadesini kullandı.

Lihaçev, daha önce Türk enerji şirketi EUAS’ın Akkuyu projesinde yüzde 10’luk hisseyi istediğini, Rosatom’un diğer adaylarla da görüştüğünü kaydetti.

Rusya ve Türkiye’nin Akkuyu inşaatına ilişkin hükümetler arası anlaşmasına göre, projede en fazla yüzde 49’luk pay Türkiye hükümetinin onayı ile dış yatırımcılara satılabilir.

