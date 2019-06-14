DHA DIŞ - Ruhani: ABD, bölge ve dünya istikrarı için tehlikeli duruma geldi

Kırgızistan (DHA) - Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te başlayan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD hükümetinin, bölge ve dünya istikrarı için tehlikeli duruma geldiğini söyledi.

Umman Körfezi'nde 2 gemiye yönelik ‘saldırının ardında İran’ın olduğuna’ yönelik ABD’den gelen açıklamalar sonrası, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kırgızistan’da konuştu.

Ruhani, ABD hükümetinin son 2 yıldır tüm uluslararası düzen ve kuralları ihlal edip; ekonomik, mali ve askeri yeteneklerini kullanarak, bölgenin ve dünyanın istikrarı için ciddi bir tehdit haline geldiğini söyleyerek üyelerin yükümlülüklerini yerine getireceğini söyledi.

