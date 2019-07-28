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DHA DIŞ- Ruhani: İngiltere bundan zararlı çıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 14:57 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İngiltere’nin İran petrol tankerine el koymasını ‘yasa dışı’ olarak tanımlayarak, Londra’nın bundan zararlı çıkacağını söyledi.

Tahran, (DHA)- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İngiltere’nin İran petrol tankerine el koymasını ‘yasa dışı’ olarak tanımlayarak, Londra’nın bundan zararlı çıkacağını söyledi.
Tahran’da temaslarda bulunan Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi’yi kabul eden Ruhani, son günlerde İran’la ABD ve İngiltere arasında yaşanan gerilimi değerlendirdi. Ruhani, “Bölgede son zamanlarda yaşanan talihsiz olaylar ve gerilimin ana nedeni, ABD yönetiminin tek taraflı olarak İran Nükleer Anlaşması’ndan çekilmesinden kaynaklanıyor. İran, hiçbir zaman gerilimi başlatan taraf olmamıştır ve olmayacaktır” dedi.
Londra yönetiminin, Cebelitarık Boğazı’nda İran petrol tankerine el koymasını ‘yasa dışı’ olarak tanımlayan Ruhani, “Bunun, İngilizler için faydası olmadığı gibi kesinlikle zararı da olacak” diye konuştu.
İngiltere bandıralı ‘Stena Impero’ petrol tankerine, Hürmüz Boğazı’nda, İran Devrim Muhafızları tarafından el koymasına da değinen Ruhani, “İran, Hürmüz Boğazı, Uman Denizi ve Basra Körfezi’nde gemi trafiği güvenliğini ve kurallarını tehlikeye düşürecek her türlü ihlale güçlü bir şekilde karşılık verecektir” ifadesini kullandı.
“YABANCI GÜÇLERİN VARLIĞI BÖLGEDEKİ GERGİNLİĞİN ANA NEDENİDİR”
Hürmüz Boğaz’ın güvenliğinden İran ve Umman’ın sorumlu olduğunu ifade eden Ruhani, “Yabancı güçlerin bu bölgede bulunması, bölgenin güvenliğine katkı sağlamamakla birlikte, gerginliğin artmasına neden olan ana etkenlerden biridir” dedi.
HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: AB’NİN BÖLGEYE DONANMA GÖNDERMESİ KIŞKIRTICI
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabii ise İngiltere’nin çağrısıyla Avrupa Birliği'nin, Basra Körfezi'ne donanma konuşlandırılması çalışmalarını, ‘kışkırtıcı, düşmanca ve gerilimi arttırıcı’ olarak nitelendirdi.

Görüntü Dökümü:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi’yi kabul etmesi

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabii’nin basın toplantısı

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