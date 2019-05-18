HABER

DHA DIŞ - Ruhani, Trump'ın çağrısına yanıt verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 23:12 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimin yakında ABD ile konuşmak isteyeceğine yönelik ifadelerini değerlendiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Böylesi bir müzakereyi kabul edemeyiz" dedi.

Tahran, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimin yakında ABD ile konuşmak isteyeceğine yönelik ifadelerini değerlendiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Böylesi bir müzakereyi kabul edemeyiz" dedi.

Sanatçılarla buluştuğu toplantıda konuşan Ruhani, "Diyalog, müzakere ve mantık taraftarıyız, fakat birisi 'sizi müzakere masasına çekeceğim' diyorsa biz onunla müzakere yapmayız. Tüm dünya güçleri arka arakaya gelse bile böylesi bir müzakereyi kabul edemeyiz. Birisi zorbalık yapmaya çalışıyorsa ona asla teslim olmayız" diye konuştu.

Tahran yönetiminin kendisini araması için geçtiğimiz günlerde telefon numarası veren ABD Başkanı Trump, "İran’ın yakında (bizimle) konuşmak isteyeceğinden eminim" demişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Ruhani'nin sanatçılarla buluşması

Ruhani'nin konuşması

PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
Almanya'da Avrupa Türk İslam Birliği iftarıAlmanya'da Avrupa Türk İslam Birliği iftarı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ’da iftar programına katıldıTBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ’da iftar programına katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

UEFA'dan Trabzonspor'a ağır fatura

UEFA'dan Trabzonspor'a ağır fatura

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözülünce...

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözülünce...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

100. yıl 19 Mayıs mesajları: Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözüldü, kanalda boğuldu

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözülünce...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur

'Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur'

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.