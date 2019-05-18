DHA DIŞ - Ruhani, Trump'ın çağrısına yanıt verdi

Tahran, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimin yakında ABD ile konuşmak isteyeceğine yönelik ifadelerini değerlendiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Böylesi bir müzakereyi kabul edemeyiz" dedi.

Sanatçılarla buluştuğu toplantıda konuşan Ruhani, "Diyalog, müzakere ve mantık taraftarıyız, fakat birisi 'sizi müzakere masasına çekeceğim' diyorsa biz onunla müzakere yapmayız. Tüm dünya güçleri arka arakaya gelse bile böylesi bir müzakereyi kabul edemeyiz. Birisi zorbalık yapmaya çalışıyorsa ona asla teslim olmayız" diye konuştu.

Tahran yönetiminin kendisini araması için geçtiğimiz günlerde telefon numarası veren ABD Başkanı Trump, "İran’ın yakında (bizimle) konuşmak isteyeceğinden eminim" demişti.

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Ruhani'nin sanatçılarla buluşması

Ruhani'nin konuşması

