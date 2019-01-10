HABER

DHA DIŞ - Ruhani:Yakında uzaya uydu fırlatacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 12:30 | Son Güncelleme

İran'ın uzay ve füze programına ilişkin Washington ve Tahran arasındaki gerilim devam ederken, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yakın zamanda uzaya uydu fırlatacaklarını söyledi.

Tahran (DHA) - İran'ın uzay ve füze programına ilişkin Washington ve Tahran arasındaki gerilim devam ederken, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yakın zamanda uzaya uydu fırlatacaklarını söyledi.

İran eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin 2. ölüm yıl dönümü anma etkinliğinde konuşan Ruhani, İran'ın önümüzdeki haftalarda kendi yapımı roketlerle uzaya iki adet uydu göndereceğini açıkladı.

ABD'nin Tahran'dan durdurmasını istediği İran'ın füze programına da değinen Ruhani, " Füze, bizim savunma silahımızdır ve bundan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın füze ve uzaya roket fırlatma teknolojisini nükleer başlık taşıyabilecek şekilde geliştirildiğini öne sürerek,Tahran'dan bu denemelerini durdurmaması halinde ağır ekonomik yaptırım uygulamakla tehdit etmişti.

Hindistan'da resmi temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de ABD'nin uyarılarına rağmen ülkesinin uzay ve füze programını sürdüreceğini söyledi.

Görüntü Dökümü :

-İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin konuşması
-İran'ın uzay çalışmalarından bazı ürünler

PARTNERBir Behlül Haznedar olmak kolay değilBir Behlül Haznedar olmak kolay değil
Ormanlık alanda bir kadına ait kesik kol bulunduOrmanlık alanda bir kadına ait kesik kol bulundu
Soğukta girdiği kamyonetin motor bölümünde sıkışan kedi kurtarıldıSoğukta girdiği kamyonetin motor bölümünde sıkışan kedi kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atatürk ve Anıtkabir'e sansür!

Atatürk ve Anıtkabir'e sansür!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

Ersun Yanal transferde bombayı patlattı

Ersun Yanal transferde bombayı patlattı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül...

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

AK Parti'den Palu ailesi yorumu!

AK Parti'den Palu ailesi yorumu!

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ormanlık alanda bir kadına ait kesik kol bulundu

Ormanlık alanda bir kadına ait kesik kol bulundu

Merve Kavakçı'nın eski eşi Cihangir İslam'dan Mariam Kavakçı açıklaması!

Mariam Kavakçı ile ilgili olay sözler! 'Bu fotoğraflar...'

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu! İstanbul Havalimanı'nda gözaltı

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.