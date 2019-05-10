DHA DIŞ - Rum liderden AB’ye: Türkiye'ye yaptırım uygulanmalı

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) - ROMANYA'da düzenlenen gayri resmi Avrupa Konseyi toplantısında AB ülkelerinin başkanlarıyla görüşen Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, "Türkiye’nin laftan anlıyor görünmediğine işaret ettim. AB’nin artık somut şekilde tepki göstermesi gerektiğini vurguladım” dedi.

Avrupalı ortaklarından 'ne istediği, hangi karşılığı aldığı'na dair bir soruyu yanıtlayan Anastasiadis, “Bütün süreç içerisinde Türkiye tarafından yapılanlar, özellikle de bana göre 'Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ikinci istilası demek olan son cereyan edenler hakkında detaylı bilgi verdim. Konuşmamda, AB’nin yalnız aday ülkeye değil, üçüncü ülkelere de (Rusya’ya, Kırım nedeniyle uygulanan yaptırımlar) uluslararası hukuku ihlal ettikleri için somut yaptırımlar uyguladığı örnekleri ortaya koydum. Türkiye’nin aday ülke olarak üye bir ülkeye karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyi ihmal etmesinin, yalnız üye ülkelere değil; Avrupa’nın kendisine karşı da yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki saygısızlığını gösterdiğini vurguladım" dedi.