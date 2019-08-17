DHA DIŞ - Rumların Maraş’a ‘başkan’ seçimine KKTC’den tepki

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Sözde Maraş Belediye Başkanı Aleksis Galanos’un kısa zaman önce hayatını kaybetmesinin ardından yeni belediye başkanını seçmek için 25 Ağustos’ta seçime gidecek olmasına KKTC'den tepkiler gelmeye devam ediyor. "Kapalı Maraş'ın açılmasında bir dönüm noktasındayız. Artık Rum tarafının keyfini bekleyecek değiliz. Kapalı Maraş'ı açma niyetindeyiz" diyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İktidar Ulusal Birlik Partisi, Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıslı Rumlara, "Rumlar artık hayali seçimleri bıraksın, gerçekleri görsün. Hayalet Şehre, hayali belediye Başkanı seçme hayalinden vazgeçsinler. Halklarını kandırmasınlar. Kapalı Maraş'ta mülkleri ve hakları varsa, gelsin alsınlar ve bizim idaremizde yerleşsinler" çağrısı yaptı. Kıbrıs Rum tarafında, 1974 öncesinde Rum yerleşim yerleri arasında bulunan Güzelyurt, Girne, Maraş için 'sembolik' belediye başkanları seçildiğine işaret eden Hasipoğlu, "Hayal belediye başkanı seçmelerine gerek yok. Bu bölgelerde seçilmiş belediye başkanları var" dedi. "Rumlar, sözde Maraş Belediye Başkanı Aleksis Galanos'un ölmesinden sonra şimdi de 25 Ağustos'ta yeni seçim yapacaklar" diye devam eden Hasipoğlu, "Bu şekilde davranacaklarına, gelsinler Gazimağusa Belediyesi'ne başvursunlar. Kıbrıs Türk tarafı olarak Maraş'a yönelik her türlü hizmeti vermeye hazırız" dedi.

“HAYAL ÂLEMİNDEN ÇIKIN” UBP Milletvekili Hasipoğlu şöyle devam etti: "Kıbrıslı Rumlar yönetmedikleri ilçelerimize belediye başkanları seçiyorlar. Bu bir hayalden öteye gidemez. Bunu hayal yapan da en az 5 kez kapalı Maraş ile önerilerimizi reddederek kendileri yarattı. Ancak artık hayal âleminden uyanıp gerçekle yüzleşme zamanıdır. Buraların yönetimleri Kıbrıs Türk tarafındadır ve Kıbrıs Türk halkı, belediye başkanlarını seçmektedir. Eğer Rumlar, Kıbrıs'ta 2004 yılında yapılan referandumda 'evet' demiş olsalardı veya 2017 yılında Crans Montana’da bir uzlaşı çıksaydı, Kapalı Maraş ve Güzelyurt Rumların olacaktı. Ama Rumlar buna 'hayır' dedi. Artık, Güzelyurt ve Maraş'ı Rumlara verme gibi bir düşünce olmamalı. Biz bunu asla doğru bulmuyoruz." 'TÜRKLER GİBİ HİZMET ALACAKLAR' Kapalı Maraş'ın, Kıbrıs Türk tarafının önemli adımlarından olduğuna dikkat çeken Hasipoğlu,"Rumlar Maraş için belediye başkanı seçeceklerine, gelsinler Gazimağusa Belediyesi'ne başvursunlar, onlara her türlü hizmet verilecektir. Maraş, Kıbrıs Türk yönetiminde açılacak ve kimlik ayırt edilmeden, hizmet anlayışı devam edecek. Maraş'ta mülkü olan Rumlara da Türkler gibi aynı şekilde hizmet verilecektir. Sembolik, karşılığı olmayan bir belediye başkanından hizmet alamazlar" diye konuştu.