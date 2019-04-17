DHA DIŞ - Rummel: Almanya’nın alkol problemi var

Muhsin Ceylan, Köln (DHA) - Açıklanan '2019 Uyuşturucu ve Bağımlılık Raporu'na göre, Almanya'da her yıl alkol ve sigaradan ortalama 74 bin kişi ölüyor. Raporda, kumar, şans oyunları ve internet bağımlılarının sayısındaki artış, ‘korkunç’ olarak nitelendi.

Almanya Bağımlılık Merkezi (DHS) Müdür yardımcısı Christina Rummel’in, ülke '2019 Uyuşturucu ve Bağımlılık Raporu'nu açıkladığı basın toplantısında, ‘Almanya’nın alkol problemi var’ ifadelerini kullanması dikkat çekti.

ALKOL VE SİGARADAN HER YIL 74 BİN KİŞİ ÖLÜYOR

Basın toplantısında, “Alkol ve sigara tüketiminin meydana getirdiği bağımlılık sonucu Almanya’da ortalama her yıl 74 bin insan, bu tüketimlerinin sebep olduğu hastalıklar sonucu ölüyor” diyen Rummel, politikacılara yaptığı çağrıda, tüketimde kısıtlamalar getirilmesini talep etti.

“Almanya, sigara ve alkol tüketiminde zirvelerde dolaşıyor” diyen DHS Müdür Yardımcısı Rummel, hastane tutanaklarına göre geçen yıl yaşları 10 ila 20 arasında alkol komasına giren gençlerin sayısının 21 bin 721 olduğunu kaydederken; sarhoşluğun sebep olduğu psikolojik ve davranış bozukluğu olaylarının da 314 bin 211 olarak gerçekleştiğini belirtti.