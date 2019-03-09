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DHA DIŞ - Rus ajansı: ABD elçilik görevlisinin bagajında ‘bomba' bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 17:07 | Son Güncelleme

Rusya'nın TASS haber ajansı, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Sheremetyevo Havalimanı'na giren bir ABD elçilik görevlisinin bagajında, içinde patlayıcı olmayan ‘fünyesi üzerinde bir bombanın' bulunduğunu duyurdu.

Rusya (DHA) - Rusya'nın TASS haber ajansı, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Sheremetyevo Havalimanı'na giren bir ABD elçilik görevlisinin bagajında, içinde patlayıcı olmayan ‘fünyesi üzerinde bir bombanın' bulunduğunu duyurdu.

Durumun ABD elçiliğine bildirildiğini duyuran ajans, elçilikten konu ile ilgili açıklama istendiğini yazdı. Ajans, bakanlığın bunun bir provokasyon olabileceğini değerlendirdiğini de duyurdu.

Haberde elçilik görevlisinin, ABD büyükelçiliğindeki görevinin sona ermesi üzerine Rusya'dan ayrıldığını ve ‘kişisel koleksiyon’ için ‘bombayı’ satın aldığını söylediği belirtildi. Bombanın görevliden alındığı ve görevlinin New York'a gidişine izin verildiği belirtildi.

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