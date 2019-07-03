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DHA DIŞ- Rus denizaltısında çıkan yangına dair bilgiler paylaşılmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 14:57 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in basın sözcüsü Dmitry Peskov, 14 askerin hayatını kaybettiği denizaltı yangınına dair bilgilerin gizli kalacağını ve kamuoyuyla paylaşılmayacağını duyurdu.

Rusya, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in basın sözcüsü Dmitry Peskov, 14 askerin hayatını kaybettiği denizaltı yangınına dair bilgilerin gizli kalacağını ve kamuoyuyla paylaşılmayacağını duyurdu.
TASS’ta yer alan habere göre, Rusya karasularındaki 14 askerin hayatını kaybettiği denizaltıda çıkan yangına dair bilgiler gizli kalacak ve kamuoyu ile paylaşılmayacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in basın sözcüsü Dmitry Peskov’un yaptığı açıklamada, “Rusya Silahlı Kuvvetleri Baş Komutanı, yaşanan olaya dair tüm bilgilere sahip ve bu bilgiler kamuoyuyla paylaşılmayacak. Çünkü bu bilgiler ‘kesinlikle gizli’ kategorisinde. Bu bilgiler devlet ve ulusal güvenlik çıkarları için saklanıyor. Gayet normal bir uygulama, yasadışı bir şey söz konusu değil” dedi.
‘NORVEÇ’E BİLDİRİM GÖNDERİLMEDİ’
TASS’ın haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya karasularında ‘gaz patlaması’ meydana gelen ve yangın çıkan denizaltına dair Norveç’i bilgilendirmediklerini açıkladı.
Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Mürettebatın özverili çalışmaları sayesinde, denizaltıda çıkan yangın söndürüldü. Norveç tarafına, bu olaya dair herhangi bir bildirim gönderilmedi” dedi.

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