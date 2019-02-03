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DHA DIŞ - Rus heyet, İran’da Suriye’nin Anayasa Komitesi’nin kurulmasını görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 14:12 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin önderliğindeki Rus heyet Tahran’da Suriye’nin Anayasa Komitesi’nin kurulmasını görüştü.

Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA (DHA) - Rusya Devlet Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin önderliğindeki Rus heyet Tahran’da Suriye’nin Anayasa Komitesi’nin kurulmasını görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmelerin 2 Şubat’ta gerçekleştiği belirtildi.

Lavrentyev ve Verşinin Rusya Savunma Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Şamhani, İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin Ansari ile bir araya geldiler.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cenevre’de Anayasa Komitesi’nin kurulması konusu görüşüldü. Aynı zamanda Astana formatında üç taraflı zirveye hazırlık süreci değerlendirildi. Suriye ve Orta Doğu’daki durumun gelişimine ilişkin fikir alışverişi yapıldı” denildi.

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