DHA DIŞ- Rus jetleri, bakan uçağına yaklaşan NATO jetini uzaklaştırdı

Rusya, (DHA)- Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu taşıyan uçağa, Baltık Denizi üzerinde yaklaşan NATO savaş uçağı, 2 Rus jeti tarafından uzaklaştırıldı.
Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu’yu taşıyan, Kaliningrad-Moskova seferini yapan uçağa, Baltık Denizi'nde, uluslararası suların üzerinde F-18 NATO jeti yaklaştı. Rus medyası, Bakan Shoigu’nun uçağına eşlik eden 2 SU-27 Rus jetinin, NATO jetine karşılık vererek uzaklaşmasını sağladığını duyurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Uçakların görüntüleri
O anlara dair görüntüler
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