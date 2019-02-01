HABER

DHA DIŞ - Rus ve Türk diplomatlar 'Anayasa Komitesi'ni görüştüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 17:08 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın önderliğinde Türk temsilcileri ile görüşme yaptılar.  Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmelerin 31 Ocak’ta gerçekleştiği belirtildi.  Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Suriye’deki mevcut duruma ve siyasi sürecin ilerlemesine yönelik fikir alışverişi yapıldı.

Siyamend KAÇMAZ/Moskova (DHA) - Rusya Devlet Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın önderliğinde Türk temsilcileri ile görüşme yaptılar.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmelerin 31 Ocak’ta gerçekleştiği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Suriye’deki mevcut duruma ve siyasi sürecin ilerlemesine yönelik fikir alışverişi yapıldı. Özellikle Suriye krizinin barış sürecinin önemli bir aşaması olan Anayasa Komitesi’nin en kısa zamanda oluşturulmasına değinildi” ifadeleri kullanıldı.

PARTNER İşte Instagram fenomeni! Yıllar önceki halini gören gözlerine inanamadı İşte Instagram fenomeni! Yıllar önceki halini gören gözlerine inanamadı
14. Sevgililer Günü Hediyelik Eşya, El Sanatları ve Yöresel Ürünler Fuarı Mersin’de açıldı14. Sevgililer Günü Hediyelik Eşya, El Sanatları ve Yöresel Ürünler Fuarı Mersin’de açıldı
İzmir’de rüzgar türbini rüzgara dayanamadıİzmir’de rüzgar türbini rüzgara dayanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz aday

Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz aday

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Herkesi ilgilendiriyor! Artık e-devletten yapılabilecek

Herkesi ilgilendiriyor! Artık e-devletten yapılabilecek

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de korkunç görüntü!

İstanbul'da korkunç görüntü

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Eşim bana tecavüz etti, davam Türkiye'de emsal niteliğinde olabilir

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Metin Topuz hakkındaki iddianame kabul edildi

Olay yaratmıştı! 'Metin Topuz' iddianamesi kabul edildi

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yayaya çarpan sürücü üzüntüden yere yığıldı!

O anları görmeye dayanamadı! Bir anda yere yığıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.