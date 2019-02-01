DHA DIŞ - Rus ve Türk diplomatlar 'Anayasa Komitesi'ni görüştüler

Siyamend KAÇMAZ/Moskova (DHA) - Rusya Devlet Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın önderliğinde Türk temsilcileri ile görüşme yaptılar.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmelerin 31 Ocak’ta gerçekleştiği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Suriye’deki mevcut duruma ve siyasi sürecin ilerlemesine yönelik fikir alışverişi yapıldı. Özellikle Suriye krizinin barış sürecinin önemli bir aşaması olan Anayasa Komitesi’nin en kısa zamanda oluşturulmasına değinildi” ifadeleri kullanıldı.
YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak
İstanbul'da korkunç görüntü
Günün en acı fotoğrafı
Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz
Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi
ÖSYM Başkanı'ndan çok önemli açıklama: Yeniden düzenlendi
AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!
O anları görmeye dayanamadı! Bir anda yere yığıldı
Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum