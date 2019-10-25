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DHA DIŞ- Rusya 300 askeri polisi Suriye’ye takviye gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 11:28 | Son Güncelleme

Çeçen Cumhuriyeti'nde görev yapan Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin askeri polis biriminin yaklaşık 300 askeri, PKK/YPG unsurlarının Türkiye sınırından çekilmesini kolaylaştırmak için takviye kuvvet olarak Suriye’ye gönderildi.  Rus askeri polisi personeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de varılan mutabakatın bir parçası olarak, PKK/YPG unsurlarının Türkiye sınırından çekilmesini kolaylaştırmak için Suriye'ye gönderildii.

Suriye, (DHA)- Çeçen Cumhuriyeti'nde görev yapan Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin askeri polis biriminin yaklaşık 300 askeri, PKK/YPG unsurlarının Türkiye sınırından çekilmesini kolaylaştırmak için takviye kuvvet olarak Suriye’ye gönderildi.

Rus askeri polisi personeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de varılan mutabakatın bir parçası olarak, PKK/YPG unsurlarının Türkiye sınırından çekilmesini kolaylaştırmak için Suriye'ye gönderildii. Rusya Savunma Bakanlığı televizyonu Zvezda'nın sosyal medya hesabında yayınlanan video, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait IL-76 nakliye uçağının Humeymim Hava Üssü’ne inişini ve askeri personelin boşaltılmasını gösteriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Rus nakliye uçağının Hava Üssü’ne inişi
-Uçaktaki askerlerin tahliyesi
-Askerlerin uçağın önündeki görüntüsü

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